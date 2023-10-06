В Ярославской области добавили 34 млн рублей на жилье для сельских медиков

Правительство Ярославской области дополнительно направит 34 млн руб. на предоставление именных целевых социальных выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения сельской местности. Финансирование предусматривают поправки в бюджет области 2023 года, внесенные губернатором Михаилом Евраевым и принятые сегодня областной думой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Мера поддержки введена по инициативе главы региона в 2022 году. Благодаря ей 82 медицинских работника уже пришли в сельские медучреждения.

«Каждый врач, фельдшер и младший медицинский сотрудник, выбравший для работы лечебное учреждение в сельской местности, очень важен для нас. Это новые руки, новые силы, благодаря чему медицинская помощь становится более доступной для жителей деревень, большая часть населения которых — пожилые и маломобильные люди. В реализации программы наблюдается прогресс. Если в 2022 году в шесть районов пришли восемь медиков, то в нынешнем их уже 74 в 18 муниципальных образованиях»,— сказал министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский.

Благодаря работе министерства в этом направлении на работу в районные больницы пришли хирурги, стоматологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, онкологи и другие специалисты. В Переславле-Залесском в программе приняли участие 17 человек, в Угличском, Тутаевском и Даниловском районах — 12, 11 и 8. Как сообщило правительство области, часть из них уже приобрела жилье.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поправки в бюджет региона были внесены в связи с ростом собственных доходов и федеральными субсидиями. Помимо социальных выплат корректировка бюджета предполагает рост расходов на ремонт и оснащение больниц и поликлиник региона.

Антон Голицын