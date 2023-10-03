Ярославская область увеличит расходы на медицину

Поправки в бюджет Ярославской области, внесенные губернатором Михаилом Евраевым, предполагают увеличение расходов на здравоохранение. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Для ярославской больницы №9 планируется выделить почти 90 млн руб., на которые планируется приобрести аппарат для дробления камней в почках — литотриптер. Он будет работать в отделении урологии.

2,2 млн руб. запланировано на приобретение специальной мебели и оборудования для работы с химиотерапевтическими препаратами для центра амбулаторной онкологической помощи больницы имени Семашко. Открыть центр министерство здравоохранения региона планирует в конце осени. В нем будет кабинет амбулаторного приема врачей-онкологов и дневной стационар. Помещения для центра в этом году были отремонтированы на средства, выделенные правительством области из регионального бюджета, после чего встал вопрос закупки специализированного оборудования.

«Кроме того, благодаря поправкам мы сможем усилить наш первичный сосудистый центр в Угличской районной больнице. В следующем году в больницу по нацпроекту «Здравоохранение» будет приобретен компьютерный томограф, чтобы выполнять исследования органов брюшной полости, почек, лор-органов, органов грудной клетки, головного мозга, костно-суставной и сердечно-сосудистой систем, в том числе с применением контрастных препаратов. Жители Углича и близлежащих населенных пунктов смогут получить качественную диагностику, не выезжая за пределы района. Для установки КТ необходимо специальное помещение. Средства для его ремонта также запланированы в осенних уточнениях бюджета»,— рассказал министр здравоохранения области Сергей Луганский.

Как сообщил министр, на ремонт в Угличской ЦРБ дополнительно будет выделено почти 6 млн руб.

«Дополнительно свыше 8 млн рублей предусмотрено на ремонт кровли в Даниловской ЦРБ и больнице №3 Ярославля. Кроме того, благодаря поддержке Михаила Яковлевича сможем отремонтировать помещения в 14 наших учреждениях, где будет установлено в ближайшем будущем оборудование, закупаемое по программе модернизации первичного звена здравоохранения», – добавил Сергей Луганский.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», поправки в бюджет области предусматривают рост доходов и расходов на 2,8 млрд руб.

Антон Голицын