Зампред Шестого кассационного суда пытался расплатиться фальшивой купюрой

Заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин в одном из банков попытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. По данным источника в правоохранительных органах, судья заявил, что это его личные сбережения.

Отделом полиции N1 УМВД Самары возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

В сентябре Радик Габдуллин снял свою кандидатуру на пост руководителя Верховного суда Татарстана. До этого его рекомендовала на соответствующий пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Радик Габидуллин работал с экс-председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым. В мае господин Ефанов был досрочно отправлен в отставку после проверки Генпрокуратуры, инициированной депутатом Госдумы Александром Хинштейном.