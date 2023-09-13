Зампред самарской кассации снял свою кандидатуру на пост главы ВС Татарстана

Заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин снял свою кандидатуру на пост руководителя Верховного суда Татарстана. До этого его рекомендовала на соответствующий пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Информацию разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Парламентарий назвал самоотвод Радика Габдуллина вынужденной мерой. Он также отметил, что ранее направлял в ряд инстанций материалы в отношении зампреда кассационного суда «о конфликте интересов, сокрытии имущества от декларирования и т.п.». Александр Хинштейн намерен добиваться ухода Радика Габдуллина из судебной системы.

Ранее стало известно о том, что администрация президента России, Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) и Генпрокуратура проведут проверки информации о недвижимости в элитном казанском поселке заместителя председателя Шестого кассационного суда Радика Габдуллина. Соответствующие запросы в ведомства направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Георгий Портнов