Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Тюмени

В Тюмени в проезде между домами на ул. Горького столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Автомобиль ВАЗ2107, которым управлял 19-летний водитель, от столкновения с Chevrolet отбросило на три припаркованные машины.

Водитель ВАЗ2107 ранен, ему оказали медицинскую помощь на месте. Два наряда ДПС освобождают проезжую часть, затруднений в движении нет.

Напомним, утром 6 октября на 13 км трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменской области микроавтобус насмерть сбил 85-летнего мужчину. житель поселка Боровский переходил проезжую часть трассы по нерегулируемому пешеходному переходу. Там его сбила машина Fiat Ducato под управлением 33-летней женщины. Пострадавший скончался на месте ДТП.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте