На тюменской трассе микроавтобус насмерть сбил пенсионера

Утром в пятницу, 6 октября, на 13 км трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменской области микроавтобус насмерть сбил 85-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, на участке трассы организовано реверсивное движение.

По данным ГИБДД, житель поселка Боровский переходил проезжую часть трассы по нерегулируемому пешеходному переходу. Там его сбила машина Fiat Ducato под управлением 33-летней женщины. Пострадавший скончался на месте ДТП.

Как пояснила сотрудникам полиции женщина, перевозившая восемь собак в микроавтобусе, она поздно заметила пешехода. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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