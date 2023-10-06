По маршруту Тюмень — Ишим будет курсировать еще один современный электропоезд

В Тюменскую область доставили еще один современный электропоезд ЭП2ДМ. С 6 октября он начал курсировать на ежедневных рейсах по маршруту Тюмень — Ишим. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Электропоезд построен из отечественных комплектующих. Он соответствует всем требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты.

Вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, велопарковками. У каждого пассажира будет USB-розетка для зарядки устройств. Поезд приспособлен для посадки и высадки пассажиров на высоких и низких платформах.

Как сказано в сообщении, до конца 2023 года на СвЖД поступит еще пять электропоездов ЭП2ДМ. Они также заменят поезда предыдущих серий на действующих пригородных маршрутах в Тюменской области. Напомним, в августе на маршруте Тюмень — Ишим уже начал курсировать электропоезд ЭП2ДМ.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. За девять месяцев перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10%.

Полина Хабарова

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