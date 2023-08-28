На СвЖД по маршруту Тюмень — Ишим будет курсировать современный электропоезд

В Тюменскую область доставили современный электропоезд ЭП2ДМ. Он будет курсировать по маршруту Тюмень — Ишим. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
По данным СвЖД, вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, велопарковками. У каждого пассажира будет USB-розетка для зарядки устройств. Поезд приспособлен для посадки и высадки пассажиров на высоких и низких платформах.
В головных вагонах установлено специальное оборудование для подъема и спуска инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров.
Как сказано в сообщении, до конца года на СвЖД поступят еще пять подобных электропоездов. Напомним, ранее в компании сообщили, что ЭП2ДМ планируется оборудовать сетью Wi-Fi.