На СвЖД по маршруту Тюмень — Ишим будет курсировать современный электропоезд

В Тюменскую область доставили современный электропоезд ЭП2ДМ. Он будет курсировать по маршруту Тюмень — Ишим. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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По данным СвЖД, вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, велопарковками. У каждого пассажира будет USB-розетка для зарядки устройств. Поезд приспособлен для посадки и высадки пассажиров на высоких и низких платформах.

В головных вагонах установлено специальное оборудование для подъема и спуска инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров.

Как сказано в сообщении, до конца года на СвЖД поступят еще пять подобных электропоездов. Напомним, ранее в компании сообщили, что ЭП2ДМ планируется оборудовать сетью Wi-Fi.