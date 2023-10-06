В Ставропольском крае будет создан центр подготовки IT-специалистов

Власти Ставропольского края и руководство Сбера подписали соглашение о реализации на территории субъекта инновационного образовательного проекта «Школа 21», сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый IT-кампус будет построен на ул. Ивана Щипакина в Ставрополе в 2025 году. Комплекс будет включать учебный корпус и общежитие, рассчитанное на несколько сотен студентов. Объем инвестиций в проект и условия реализации не уточняются.

«Подобные ИТ-кампусы уже работают в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте и Великом Новгороде. Проект даёт возможность получить бесплатное обучение, востребованную профессию или переквалификацию каждому желающему старше 18 лет», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Сегодня в кампусах «Школы 21» в стране обучаются более 4,1 тыс. человек. Обучение ведется по 10 программам, включая разработку робототехники, кибербезопасность, видеоаналитику и разработку ПО.

Анастасия Назарова