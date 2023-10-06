ФСБ: за год изъято 370 кг наркотиков, произведенных на Украине для продажи в РФ

ФСБ совместно с таможенной службой за год раскрыла 11 фактов контрабанды произведенных на Украине синтетических наркотиков в Россию транзитом через страны Евросоюза. Всего, как сообщила спецслужба, с сентября 2022 года из незаконного оборота было изъято 370 кг наркотиков. Фигурантами уголовных дел по статье о контрабанде наркотиков стали 9 человек. Кроме того, задержаны 12 «членов российских звеньев преступных групп».

«С сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза. За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг "синтетики", произведенной на Украине»,— говорится в сообщении ФСБ.

В рамках расследования 11 уголовных дел, возбужденных в отношении 9 человек по ч. 4 ст. 229.1 УК, ФСБ установила, что наркотики, спрятанные в тайниках в специально оборудованных автомобилях, доставлялись в Киев, откуда их забирали «водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ, либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории». По информации службы, доставка наркотиков осуществлялась транзитом через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

«Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов Российской Федерации, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК»,— добавили в ФСБ.