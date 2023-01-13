Инвестора для реконструкции здания Генеральского дома нашли в Ижевске

В здании Генеральского дома в столице Удмуртии могут разместить зону гостеприимства с предприятием общественного питания. В декабре 2022 года инвестиционный совет при администрации города рассмотрел обращение предпринимателя, который выразил намерение вложить деньги в реконструкцию объекта. Однако для понимания объемов финансирования необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

При этом планируется, что Музей Ижевска продолжит располагаться в здании Генеральского дома в том случае, если проект реализуют. На время реконструкции учреждения экспонаты переедут на другие площадки. Вопрос размещения Центра современной драматургии и режиссуры будут прорабатывать совместно с «Парками Ижевска».

Напомним, здание Генеральского дома в Ижевске было построено в 1857 году. Для памятника культуры много лет искали инвестора. В 2023 году регион планировал получить федеральные средства на капремонт объекта и открыть обновленное здание к 2025 году.

Позднее глава Ижевска Олег Бекмеметьев объявил, что для привлечения средств и дальнейшей работы по восстановлению здания организована некоммерческая организация «Фонд развития города Ижевска». Определиться с объемом финансирования планировалось в 2022 года, тогда же планировалось начать работы по реконструкции.