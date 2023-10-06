Упавшее дерево придавило четыре машины на Болотной улице

Сильный ветер повалил старое дерево во дворе дома на Болотной улице в Выборгском районе Петербурга, в результате чего четыре автомобиля получили существенные повреждения, сообщает телеканал «78».

Владельцы машин планирует предъявить иск в суд к коммунальным службам Петербурга. Владелица одной из машин, Nissan Quashkai, заявила, что ее автомобиль восстановлению не подлежит. Она рассказала, что жильцы дома трижды обращались в районную администрацию с просьбой спилить старый клен. Последний раз женщина написала обращение 7 августа, в сентябре пришел ответ, что дерево спилят в 2025 году.

Накануне, 5 октября, МЧС предупредил петербуржцев об оранжевом уровне погодной опасности. В течение дня шел сильный дождь, порывы ветра доходили до 25 м/c. В течение дня ветер повалил в городе 11 деревьев.