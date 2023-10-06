Пермскому правозащитнику продлили арест по делу о контрабанде архива «Мемориала»

Ленинский райсуд Перми продлил срок содержания под стражей бывшему директору местного Центра исторической памяти Александру Чернышову до 10 декабря. Следственными органами ФСБ ему инкриминируется покушение на контрабанду части архива местного отделения «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована решением суда) в Германию.

По мнению следствия, содержащиеся в архиве документы представляют культурную ценность. Господин Чернышов был задержан в Шереметьево, откуда хотел вылететь в Турцию 5 мая. Сначала суд отправил его под административный арест якобы за нецензурные выражения в общественном месте, а затем Александра Чернышова задержали уже в рамках уголовного дела.

22 мая суд санкционировал его заключение под стражу, срок которого был продлен летом. Очередное ходатайство следователь обосновывала тем, что обвиняемый пытался скрыться, находясь на свободе, он может вновь скрыться и воспрепятствовать расследованию, которое еще не закончено.

Сам Александр Чернышов и его защитник, адвокат Анастасия Шардакова были против удовлетворения ходатайства и предложили в качестве альтернативы домашний арест. В ходе процесса был допрошен родной брат обвиняемого, который заявил, что готов помогать господину Чернышову, в том числе и материально. Госпожа Шардакова не согласилась с доводами следствия, что ее доверитель пытался скрыться. Она отметила, что правозащитник был снят с рейса 5 мая, а уголовное дело было возбуждено только через пять дней. Более того, господин Чернышов сотрудничает со следствием, а его загранпаспорт «фактически утерян». Адвокат добавила, что в СИЗО он лишен необходимой медицинской помощи: Александр Чернышов дважды писал заявления о предоставлении возможности посетить врачей, но никакой реакции со стороны администрации изолятора не последовало.

В итоге суд оставил господина Чернышова в СИЗО.

Подробнее о деле Александра Чернышова — в материале «Ъ» «ФСБ оценила архив "Мемориала"».

Дмитрий Астахов, Пермь