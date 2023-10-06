Переписку убирают из дела

Следствию станет сложнее использовать переписку для доказательства вины. Правоприменительную практику может изменить решение Верховного суда. Он встал на сторону россиянина, который отказался предоставить полиции пароль от телефона. Первая инстанция посчитала такой жест признаком вины. Что известно об этом деле? И как часто следствие ищет доказательства вины в телефоне? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Громкое уголовное дело рассматривали в Волгограде. У местного жителя обнаружили восемь свертков с наркотическим веществом общей массой 3,5 грамма. Следствие настаивало, что мужчина фасовал товар с целью сбыта. Защита, что все было приобретено для личного употребления. Опровергнуть это могла бы переписка, но обвиняемый отказался сообщить пароль от телефона. Следствие однако убедило суд, что мужчина наркотиками торговал, за что ему и назначили 10 лет колонии строгого режима. Но после вмешательства Верховного суда приговор пересмотрели, сообщил “Ъ FM” адвокат обвиняемого Николай Висков:

«Квалификация изменилась с покушения на сбыт на хранение, и срок сократился с 10 лет строгого режима до 3, 3 года общего. Мой подзащитный уже отбывал наказание. Сейчас его должны перевести из колонии строгого в общий режим. Пересчитали день нахождения в строгом режиме за 1,5 дня в колонии общего режима».

В чем причина? Верховный суд отмечает, что отказ предоставить силовикам доступ к телефону — право обвиняемого. Оно не может быть даже косвенным подтверждением вины. Даже если все остальные детали указывают на злой умысел, приговор не может строиться на предположениях. А защищать сам себя подозреваемый не обязан. Конституция, даже новая, гарантирует ему презумпцию невиновности. Адвокат бюро Zks Андрей Гривцов говорит, что суды обычно это учитывают, но силовики все равно регулярно указывают на несговорчивость обвиняемых:

«В качестве препятствования ошибочно расцениваются любые действия, связанные фактически с непризнанием вины. Например, не даете показания или являетесь свидетелем и пришли на допрос с адвокатом. Зачем с адвокатом, вам разве есть что скрывать? Отказываетесь предоставлять образцы для сравнительного исследования, например, голоса. Человек не должен доказывать свою невиновность, а бремя доказывания возложено на сторону обвинения. И если гражданин не помогает стороне обвинения, это не значит, что он в чем-то виноват».

Есть, конечно, свои нюансы. Во-первых, силовики могут получить доступ к смартфонам и без разрешения владельца. Каждый год СМИ пишут про тендеры на закупку так называемых аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных из мобильных устройств. Во-вторых, в некоторых случаях полиция все-таки может потребовать смартфон, рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников:

«Человек идет, его останавливают сотрудники ППС и требуют предъявить телефон. Они могут осмотреть смартфон снаружи, не был ли он украден. Больше даже не это исследуется, а то, что может находиться под чехлом — есть ли там что-то запрещенное, например. Полицейские имеют право на осмотр. Но требовать вскрыть переписку на улице сотрудники патрульно-постовой службы не могут. Это может сделать следователь по своему постановлению. Личная переписка относится к праву неприкосновенности».

И защищена уголовным кодексом. Штрафы по этой статье доходят до 300 тыс. руб., а возможный срок заключения — до четырех лет. Правда, применяется она крайне редко. “Ъ FM” изучил базу «Правосудие», которая учитывает все судебные процессы в стране. За весь 2024 год должностных лиц привлекали только 29 раз. А в этом году — ни одного.

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