9,5 тысяч детей родилось в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии по итогу девяти месяцев 2023 года в родильных домах появилось на свет 9,5 тыс. детей. Как рассказал в Telegram и.о. министра здравоохранения региона Сергей Багин, помогают в этом команда акушеров-гинекологов, неонатологов и детских реаниматологов нашей службы родовспоможения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, эксперты из Национального медицинского исследовательского центра акушерства высоко оценили работу перинатальной службы Удмуртии. Опыт рекомендуют для изучения и тиражирования в других субъектах России. Однако в регионе остается нерешенным вопрос с кадровым наполнением, а также парком медицинского оборудования и службой реанимации.