Работу перинатальной службы в Удмуртии рекомендуют к изучению в других регионах

Федеральные эксперты из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии высоко оценили работу перинатальной службы Удмуртии. Об этом во «ВКонтакте» рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

В частности, было отмечено, что показатель младенческой смертности в регионе в 2 раза ниже общероссийского, все ключевые родовспомогательные учреждения интегрированы в многопрофильные клиники, а перинатальный скрининг сосредоточен в медицинских организациях государственного уровня. Это позволяет вести учет и своевременно реагировать на выявленные пороки развития. Опыт работы Перинатального центра 1 РКБ рекомендуют для изучения и тиражирования в других субъектах России.

Однако в Удмуртии еще предстоит решить вопрос с кадровым наполнение, а также обновить парк медицинского оборудования и развить службы реанимации. «Через год готовы доложить о результатах»,— рассказала госпожа Пинчук.