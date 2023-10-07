Парижские сезоны

В Париже завершилась женская Неделя моды сезона весна-лето 2024 — черно-белая графика от Dior и Chanel, уроки сарториальной философии от Dries Van Noten, Rick Owens, Undercover и Balenciaga, прощальные коллекции Сары Бертон для Alexander McQueen и Габриэлы Херст для Chloe, а также новые имена — все, что вам нужно знать о следующем сезоне,— в нашем материале.

В поисках смыслов

В этом сезоне Рик Оуэнс посвятил свое шоу надежде на лучшее будущее и завалил пространство во дворе Пале де Токио лепестками роз, пока модели гордо вышагивали по подиуму в жакетах с острыми плечами и скульптурных длинных юбках под ремикс на песню Дианы Росс «I Still Believe» («Я все еще верю»). Юн Такахаси для Undercover задумался о близких, которых больше нет с нами, и закрыл свой меланхоличный показ светящимися платьями с встроенными террариумами, где летали настоящие бабочки — символы новой жизни. Дрис Ван Нотен, в свою очередь, представил коллекцию «Незнакомого знакомого» о том, как обычные предметы гардероба (юбки-карандаши, тренчи в пол, блейзеры или сорочки) могут приобретать необычные смыслы, если смешать их самым любопытным образом. Джонатан Андерсон для Loewe воспользовался похожим приемом и показал коллекцию простых силуэтов с намеренно искаженными пропорциями: если брюки, то с завышенной талией, если кардиганы, то с огромными пуговицами — и такого кроя, чтобы в них можно было укутать все тело.

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Демна для Balenciaga продолжает искать смысл в простых вещах и попросил своих близких пройтись по подиуму. В их числе были композитор BFRND, мама дизайнера Элла Гвасалия, Рената Литвинова, критик Кейти Хорин и музыкант Джей Джей Джонсон. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent возвращается к простым формам и переосмысливает знаменитый жакет Saharienne в коллекции, посвященной женщинам-авиаторам — Амелии Эрхарт и Адриенн Боллар. Коллекция состояла из широких брюк карго, комбинезонов с карманами, авиаторов и «шлемов» из джерси. Миучча Прада для Miu Miu вместе с художницей американо-катарского происхождения Софией аль-Марией в этом сезоне создает образ современной, свободной и авантюрной женщины. За один день героиня Miu Miu успевает попасть и на море, и на вечеринку, и в оперу, и в офис. Жизнь непредсказуема, и у современной женщины должен быть наряд на любой случай.

Привет и пока: прощальные и дебютные коллекции

Один из самых трогательных моментов сезона — последняя коллекция Сары Бертон для Alexander McQueen, который она возглавляла на протяжении более 25 лет. Здесь были все ее любимые коды: от идеально скроенных жакетов и скульптурных корсетов до свитеров крупной вязки и платьев-колонн. Неделя моды завершилась официальным заявлением группы Kering о новом креативном директоре марки. Им стал ирландский дизайнер Шон Макгирр (ранее он работал на Джонатана Андерсона и Кристофа Лемера для его коллекций Uniqlo U). Назначение вызвало шквал критики: почему опять выбирали кандидата-мужчину? Прощальная коллекция Габриэлы Херст для Chloe завершилась праздником — в финале дизайнер танцевала со своими моделями и танцорами из бразильской школы Мангуэйра.

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Если одна глава заканчивается, то обязательно начинается новая. Так, в Carven пришла Луиз Троттер, которое показала парижский гардероб из костюмов и тренчей на любой случай. А в Ann Demeulemeester на смену Людовику де Сен-Сернану пришел Стефано Галаччи, которому лучше удалось справиться с кодами Анн — его показ запомнится струящимися юбками в пол, обилием черной кожи и идеальными белыми сорочками.

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Отдельно стоит отметить новые имена парижской Недели моды — коллекцию-посвящение танцу француза Alainpaul, игривый дебют с неправильными пропорциями турка Duran Lantink и новый взгляд на Quiet Luxury от британки нигирийского и бразильского происхождения Torisheju, чей показ открыла Наоми Кэмпбелл. Они приносят энергию в город и веру, что Париж будет долго оставаться главной столицей моды.

Черное и белое

В этом сезоне Мария Грация Кьюри для Dior продолжает рассказ о феминистках и решила обратиться к ведьмам, которые элегантно носят образы в черном и белом. Без лишних красок с фокусом на главное. Вирджини Виар для Chanel в коллекции, вдохновленной виллой Ноай в Йере, использовал тот же прием — именно образы в черно-белой эстетике были самыми сильными на подиуме. Николя Гескьер для Louis Vuitton тоже выбрал черный и белый для своих главных силуэтов коллекции. В тех же красках оформил свою коллекцию американец Питер До, который показывался впервые в Париже. Датчанка Сесили Банссен и проект Альбера Эльбаза AZ Factory тоже показали свои романтичные платья в двух тонах. В то время как японцы Issey Miyake поставили танцевальный спектакль с пронзительными образами в черном и белом.

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Роза — главный цветок весны

Магда Бутрим, в свою очередь, посвятила коллекцию славянской розе как символу ускользающей красоты. Австралийцы Zimmermann представили топы, платья и юбки в пол с как будто вырезанными из бумаги розами, незабудками и маргаритками. Didu украсили блейзеры розами и показали скульптурные бюстье в форме бутона из бархата и денима. Coperni в коллекции, посвященной музыке, работали с тем же приемом: сделали оборки в виде роз из молний. Виктор Вейнсанто, в свою очередь, закрыл показ кутюрным образом на основе корсета c настоящими, но засушенными лепестками роз.

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Новый деним

Похоже, следующей весной деним будет доминирующим материалом. Кейси Кэдуолладер для Mugler создал несколько курток и мини-платьев из денима, раскрашенного вручную, а Изабель Маран и Mame Kurogouchi из Японии представили комбинезоны и джинсы, расшитые драгоценными нитками. Дрис Ван Нотен включил в свой показ пальто в пол из голубого денима, а Миучча Прада для Miu Miu — джинсы прямого кроя с заниженной талией цвета индиго. Гленн Мартенс для Y/Project создал живые скульптуры из любимого материала: асимметричные юбки с разрезом, платья с воланами и кроп-топы, а дуэт Vaquera из Нью-Йорка показал пышное бальное платье из серого денима.

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