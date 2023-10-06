Египетские банки ограничивают операции по картам из-за нехватки валюты

По данным агентства Reuters, по меньшей мере два крупных банка Египта — Arab African International Bank и Arab International Bank — ограничили использование дебетовых карт за пределами страны. Источники агентства отмечают, что это сделано в связи с дефицитом иностранной валюты в стране, а также с существенным расхождением официального курса египетского фунта к доллару от реального. Официальный курс составляет около 31 египетского фунта за доллар, однако на черном рынке за $1 дают 40–41 фунт. Власти Египта с марта закрепили курс валюты, несмотря на растущую разницу между официальным и реальным курсами.

На этом фоне поступает все больше сообщений, что египтяне используют карты в местной валюте для покупок товаров в зарубежных магазинах по официальному, более низкому курсу. Популярными стали в том числе поездки в ОАЭ, где египтяне покупают золото, драгоценности, другие люксовые товары, электронику и т. д. как для собственного пользования, так и для перепродажи дома, но уже в соответствии с реальным курсом доллара. Таким образом египетские банки испытывают существенный отток иностранной валюты по невыгодному для себя курсу. Источник Reuters в местных банковских кругах не исключает, что в ближайшее время такие же ограничения планируют ввести и другие банки страны.

Растущие валютные проблемы в Египте привели и к тому, что вчера агентство Moody`s снизило суверенный кредитный рейтинг страны, который уже находится ниже инвестиционного уровня, еще на одну ступень — c Ba3 до Caa1. Агентство объяснило свое решение «ухудшающейся ситуацией вокруг госдолга Египта и постоянной нехваткой иностранной валюты, которая необходима для обслуживания задолженности».

Евгений Хвостик