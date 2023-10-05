ВСУ обстреляли и попытались атаковать БПЛА два округа в Белгородской области

ВСУ повторно обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области — атаке подверглись сразу несколько населенных пунктов. Также они попытались ударить с использованием БПЛА по территории у поселка Горьковский в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При повторном ударе по Шебекинскому городскому округу в поселке Шебекинский было повреждено восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус. В Шебекино зафиксировано попадание части снарядов по части города. Один из них упал на здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками боеприпасов посекло два административных здания и один коммерческий павильон. Пострадавших нет.

В Грайворонском городском округе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Также Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА противника самолетного типа над Белгородской областью около 11:00 5 октября. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Алина Морозова

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