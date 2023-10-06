В Севастополе пройдут учения со стрельбой 6 октября

В Севастополе 6 октября проведут учения со стрельбой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Плановые тренировки пройдут в одной из воинских частей на Северной стороне. По предварительной информации, мероприятия продлятся до 12:00.

«В городе все спокойно»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о попытке атаки двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. В городе работали расчеты ППДО.

Анастасия Донскова

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