В районе Севастополя обнаружили два безэкипажных катера

Ночью в районе Северного мола в Севастополе обнаружили два безэкипажных морских катера. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Сведения об атаке катеров появились 6 октября около 04:00. Жителям пояснили, что громкие звуки, которые были слышны в районе мола, связаны с работой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

Ранее в Севастополе обломками сбитого БПЛА повредило крышу многоквартирного дома. В нескольких квартирах выбило стекла. Жертв и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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