Глава АКИТ указал на негативное влияние запрета торговых марок маркетплейсов

Обсуждаемый в Минпромторге запрет на собственные торговые марки (СТМ) для маркетплейсов может негативно повлиять на отечественное производство, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. При этом он отметил, что АКИТ учитывает беспокойство Минпромторга.

«Подобный запрет может повлечь как действующие, так и будущие негативные последствия для инвестиционного климата и притока капитала в развитие отечественного производства, в особенности в отраслях пищевой и легкой промышленности»,— сказал «РИА Новости» господин Соколов.

По его словам, маркетплейсы вносят вклад в реализацию товаров, производимых в регионах России, а также в части инвестиций в отечественное производство для создания собственной торговой марки. «Однако мы понимаем, что беспокоит отраслевое ведомство, и находимся с ним в диалоге. Думаю, решение, которое не навредит бизнесу и снимет обеспокоенность нашего регулятора, будет найдено»,— отметил Артем Соколов.

В июне стало известно, что Минпромторг намерен запретить маркетплейсам с оборотом в 200 млрд руб. продажи собственных товаров. Ведомство считает, что интернет-площадки не могут заниматься собственной торговлей, поскольку ту же продукцию реализуют их партнеры, которые не могут конкурировать с агрегатором.

Вчера, 5 октября, статс-секретарь—замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что запрещать продажу собственных торговых марок в крупных сетях «нелогично», так как это может повлиять на стоимость товаров. При этом он подчеркнул, что вопрос использования СТМ на интернет-площадках обсуждается для регулирования тех случаев, когда продавец разоряется из-за продаж продукции маркетплейса.

Лусине Баласян