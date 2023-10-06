В Азове могут построить завод по глубокой переработке зерна за 30 млрд рублей

Власти Ростовской области рассматривают возможность реализации проекта по строительству завода глубокой переработки зерна в Азове. Потенциальный инвестор может вложить в производство 30 млрд руб. Обсуждение перспектив проекта прошло в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На предприятии в Азове планируют начать производить подсластители, ферментационные продукты и высокопротеиновые корма. Реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта региона. Сроки реализации проекта и производственную мощность пока не раскрывают.

«По итогам 2022 года в сельхозотрасль Дона было привлечено 44,7 млрд руб. В 2023 году инвестиционный портфель АПК Ростовской области включает в себя 32 проекта объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей»,— цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Напомним, что в Ростовской области уже ведется строительство завода по глубокой переработке зерна. ООО «Донбиотех» расположено в Волгодонске. В текущем году акции предприятия приобрело АО «Росхим» (ранее АО «Русский водород»). Компания планирует приступить к завершению строительства завода в Волгодонске уже в текущем октябре.

Анастасия Назарова