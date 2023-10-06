Почта-банк оштрафован на 500 тыс. руб. за нарушение рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Почта-банк на 500 тыс. руб. за нарушение рекламного законодательства. Как сообщила пресс-служба ФАС, в рекламе банка условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом.

В июле ФАС получила обращение с жалобой на рекламу опции Почта-банка «Гарантированная ставка». В рекламном тексте, который распространялся на роллерном дисплее в Москве, крупным шрифтом указывалась «привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%».

При этом информация об условиях пониженной процентной ставки, включая сумму кредита, срок и требования для заключения договора страхования, были размещены в «поясняющей записке трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», что «вводило потребителей в заблуждение».

По итогам проверки ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.

Как сообщал «Ъ», в июне крупнейшие российские банки чаще начали предлагать клиентам кредиты под 3–4% годовых, при этом реальные ставки по тем же кредитам могут превышать 30%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в марте указывала, что подобная практика участилась в 2023 году. В связи с этим ЦБ и ФАС рекомендовали банкам указывать условия изменения ставок тем же шрифтом, что и «наиболее привлекательные проценты».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставки разошлись с реальностью».

Лусине Баласян