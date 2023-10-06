Возбуждено дело по факту аварии в Башкирии, в которой погибли два подростка

По факту аварии в Альшеевском районе, в которой погибли 13-летняя девочка и 19-летний молодой человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Авария произошла ночью 5 октября на дороге Стерлитамак-Раевский. По предварительным данным, ночью 16-летний подросток без спроса матери взял ключи от Hyundai Creta и решил покататься, а также пригласил своих друзей. По словам выжившего пассажира, в машине они употребляли алкоголь. Затем решили поехать в направлении Стерлитамака. На дороге водитель начал вилять автомобилем из стороны в сторону. В результате кроссовер съехал в кювет и несколько раз опрокинулся. Водитель и его 19-летний знакомый получили различные травмы, они госпитализированы.

Влада Шипилова

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