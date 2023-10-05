Два подростка погибли в ДТП в Башкирии

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту аварии, в которой погибли два подростка, еще двое были госпитализированы с травмами.

Инцидент произошел ночью в Альшеевском районе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Предварительно установлено, что 16-летний житель райцентра без разрешения матери взял ключи от автомобиля марки Hyundai Creta, чтобы покататься с тремя друзьями.

На 70 км автодороги Раевка-Стерлитамак водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По данным республиканского управления ГИБДД, в ДТП погибли два пассажира: 13-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 19-летний молодой человек скончался в реанимационном отделении больницы. Водитель и его 19-летний знакомый получили различные травмы, они госпитализированы.

Наталья Балыкова

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