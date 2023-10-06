СК по Петербургу возбудил дело о пожаре в садоводстве рядом с Горелово

Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с пожаром, в результате которого погибли женщина и ее трехлетний сын в СНТ «Дружный-1», сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствие установило, что в ночь на 5 октября в СНТ «Дружный-1» загорелся частный дом. В результате пожара погибла местная жительница и ее сын 2020 года рождения. Следователи СК осмотрели место происшествия, обнаружили очаг возгорания и газовый баллон.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», накануне в СК начали доследственную проверку в связи с пожаром.

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