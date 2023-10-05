СК по Петербургу организовал проверку после смертельного пожара в СНТ «Дружный-1»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту гибели женщины и ее малолетнего сына в пожаре в частном доме в садоводстве «Дружный-1» в Красносельском районе города, сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК по Петербургу Фото: Пресс-служба СК по Петербургу

В СК уточнили, что 5 октября года частном доме в садоводстве после пожара были обнаружены тела местной жительницы и ее малолетнего сына 2020 года рождения.

Ранее о пожаре сообщали в региональном МЧС. По данным спасателей частный дом площадью 10 на 10 метров загорелся в 02:11. Также горела баня площадью 4 на 4 метра. В 5:16 пожар потушили. К тушению привлекли от МЧС 4 машины и 20 человек.

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