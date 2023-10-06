В Ростовской области снизились цены на бензин и дизельное топливо

За неделю с 24 сентября по 1 октября стоимость моторного топлива на территории Ростовской области снизилась. Информацию содержится в аналитических материалах Росстата.

Согласно наблюдениям ведомства, средняя цена за один литр бензина марки АИ-92 в Ростовской области за последнюю неделю снизилась с 54,46 руб. до 54,31 руб. (снижение на 15 коп.). АИ-95 подешевел с 60,10 руб. до 59,87 руб. (снижение на 23 коп.). Стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне 68,75 руб. Цена на дизельное топливо также снизилась с 65,67 руб. до 64,87 руб. (снижение на 80 коп.).

Ранее стало известно, что региональное управление ФАС Ростовской области возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» по факту установления монопольно высокой цены при мелкооптовой продаже дизельного топлива.

Анастасия Назарова