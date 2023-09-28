Стоимость моторного топлива в Ростовской области выросла до 2,1% за неделю

Цены на бензин и дизельное топливо в Ростовской области за неделю с 17 по 24 сентября выросли на 0,6% — 2,1% в зависимости от вида топлива. Информация следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, средняя цена за один литр бензина марки АИ-92 в Ростовской области за последнюю неделю увеличилась с 54,13 руб. до 54,46 руб. (рост +33 коп.). АИ-95 подорожал с 59,74 руб. до 60,10 руб. (рост +36 коп.). Стоимость АИ-98 увеличилась с 68,55 руб. до 68,75 руб. (рост +20 коп.) Цена на дизельное топливо также возросла с 64,31 руб. до 65,67 руб. (рост +1,36 коп.).

Напомним, УФАС Ростовской области начало проверку обоснованности повышения цен на моторное топливо в регионе.

Анастасия Назарова