В Верхнем Уфалее возбуждено дело о халатном бездействии после затопления домов

По постановлению прокурора Верхнего Уфалея возбуждено уголовное дело по факту длительного бездействия по устранению проблемы затопления подвалов многоквартирных домов канализационными стоками. Дело завели сотрудники местного следственного отдел регионального управления Следственного комитета РФ по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ранее по жалобам местных жителей надзорное ведомство организовало проверку. Главе округа Сергею Тарасову прокурор внес представление, после чего была устранена течь воды из колодца, старого водовода в месте протекания закрыли, воду из подъездов многоквартирных домов откачали, в месте капитального ремонта канализационного коллектора земельный участок разровняли и засыпали щебнем, работу коллектора восстановили, из подвала дома №1 по улице Лермонтова стоки откачаны. В здании запланировано проведение работ по дезинфекции.

По данным прокуратуры фактическое восстановление благоустройства после капитального ремонта водовода и канализационного коллектора в микрорайоне Никельщиков находится на контроле в прокуратуре города.