В Ростове на территории Ботанического сада ЮФУ создан новый сирингарий

Более сотни саженцев сирени разных сортов высадили в новом сирингарии на территории Ботанического сада Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.

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Новый сирингарий размещен рядом с аптекарским огородом и оранжереей. Предложение о высадке редких сортов сирени в Ботаническом саду было выдвинуто представителями журнала «Цветоводство», руководители которого совместно с представителями группы «Русская сирень» привезли Ростов уникальную коллекцию сирени и приняли участие в ее посадке.

По словам директора Ботанического сада ЮФУ Татьяны Вардуни, посаженные кусты сирени в первые несколько лет будут приживаться к климату. По-настоящему расцветут растения к 2027 году, к моменту празднования 100-летия Ботанического сада. В сирингарии также создадут зоны отдыха для горожан — проложат дорожки и установят скамейки.

«Представитель группы ''Русская сирень'', кандидат химических наук, специалист по выращиванию рододендронов, сирени, роз, вересковых садов, коллекционер, дизайнер Людмила Виноградова отметила, что Южному федеральному университету доверены очень редкие сорта, которые прежде росли только на усадьбах русских поэтов и писателей в Подмосковье»,— отмечает пресс-служба ЮФУ.

Как сообщалось ранее, в Ботаническом саду 5 октября были высажены сорта «Михайло Ломоносов», «Федерико Гарсиа Лорка», «Вечерняя Москва», «Оля», «Маршал Конев», «Адмирал Кузнецов», «Академик Курчатов», «День Победы», «Антуан де Сент-Экзюпери» и др.

Анастасия Назарова