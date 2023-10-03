Сотню саженцев сирени высадят на территории Ботанического сада ЮФУ в Ростове

В Ботаническом саду Южного федерального университета в Ростове-на-Дону 5 октября высадят около 100 саженцев разных сортов сирени. Мероприятие начнется в 11:00, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

В новой коллекции сирингария Ботанического сада будут высажены сорта «Михайло Ломоносов», «Федерико Гарсиа Лорка», «Вечерняя Москва», «Оля», «Маршал Конев», «Адмирал Кузнецов», «Академик Курчатов», «День Победы», «Антуан де Сент-Экзюпери» и др. Также на территории сада появятся высокодекоративные саженцы французских и американских селекционеров.

Высаживать кустарники будут студенты ЮФУ, сотрудники Ботсада, представители Международного общества сирени и журнала «Цветоводство».

Анастасия Назарова