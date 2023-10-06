В Липецке Октябрьский мост предстоит укрепить для движения трамваев

В Липецке может появиться новый альтернативный мост для движения трамваев рядом с находящимся на ремонте Октябрьским. Об этом стало известно в ходе встречи главы города Евгении Уваркиной с заместителем гендиректора ООО «Мовиста регионы» Сергеем Чугуевцем. Как сообщил портал Gorod48, текущее техническое состояние Октябрьского моста не позволяет переложить трамвайные рельсы без усиления его конструкций.

Городская администрация рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Строительство нового моста рядом с Октябрьским – одно из трех возможных решений, и по словам госпожи Уваркиной, «маловероятное, так как требует солидных капвложений». Два других предполагают надстройку на 13 опорах моста несущих конструкций и установку новых опор.

«Будем стараться остаться в рамках двух первых. В конце октября у нас появится понимание того, что делать, когда нам свои выводы представят эксперты. К концу марта следующего года у нас должна быть вся проектно-сметная документация на капремонт Октябрьского моста»,— цитирует главу города Gorod48.

На ремонт, возложенный по концессионному соглашению на ООО «Мовиста регионы», в 2022 году было выделено из городского бюджета 45,7 млн руб. Этих денег хватило на поддержание моста в безопасном состоянии для эксплуатации. Всего на этот проект администрация Липецка планирует потратить до 600 млн руб. После реконструкции мост расширится на шесть метров.

Егор Якимов