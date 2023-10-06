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Студента СПбГУ отчислили после участия в акции в защиту дома Басевича

Из Санкт-Петербургского государственного университета отчислили студента второго курса факультета политологии Кирилла Каверина, который участвовал в акции протеста против сноса дома Басевича, сообщили градозащитники в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Приказ об отчислении подписал первый проректор по молодежной политике Александр Бабич. Основаниями для отчисления стало письмо из полиции, служебная записка и письмо из министерства науки. Причиной стало привлечение к административной ответственности по статье о хулиганстве.

В приказе говорится, что господин Каверин отчислен за нарушение устава университета, а именно, подпункта «ж» п.51 Устава — то есть за неисполнение обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего распорядка. Восстановиться в университете он теперь не сможет — студента отчислили без такого права.

В мае 2023 года Каверина и двух других активистов задержала полиция у дома Басевича. Он пытался остановить снос дома, который градозащитники считают памятником архитектуры. Петроградский районный суд приговорил господина Каверина к 12 суткам ареста по статье о хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). Решение суда было обжаловано, но безуспешно.

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