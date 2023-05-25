В Петербурге адресовали трех градозащитников, протестующих в доме Басевича

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест трех активистов, пробравшихся в дом Басевича в знак протеста против сноса. Об этом 25 мая пишет Telegram-канал «SOS СПб СНОС».

Суд дал 12 суток ареста второкурснику Кириллу Каверину и по 14 суток Павлу Шепеткову и Игорю Кузнецову. Ранее они пробрались в дом Басевича во время сноса в знак протеста. В объединенной пресс-службе судов заявили, что молодые люди «нарушали общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью, препятствовали проведению строительных работ, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировали». Арестованы они по делу о мелком хулиганстве.

«Рабочие на официальные предупреждения о человеке говорили, что останавливаться не будут. Активист в итоге не пострадал»,— пишет Telegram-канал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внутри здания в знак протеста забаррикадировались активисты, которые ранее дежурили у ворот стройплощадки. При этом демонтаж возобновился, несмотря на присутствие в здании людей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте