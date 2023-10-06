Правительство Ленобласти увеличило единовременную выплату контрактникам

С 300 до 505 тыс. руб. увеличилась единовременная выплата из бюджета Ленобласти жителям региона, которые с 1 октября заключат контракт с Минобороны, сообщили в областной администрации.

Таким образом, с учетом федеральный выплаты в 195 тыс. руб., при заключении контракта военнослужащий получит 700 тыс. руб.

Комментируя увеличение размера выплаты, губернатор Александр Дрозденко отметил, что в Ленобласти сейчас действует около 60 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

В числе мер поддержки — право на бесплатный участок земли в Ленинградской области для участника специальной военной операции или членов его семьи в случае его гибели. Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в конце сентября получить участок стало проще, теперь необязательно иметь регистрацию в регионе.

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