ЗакС Ленобласти упростил получение земельных участков участниками СВО

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти в трех чтениях одобрили законопроект, который отменяет требование о постоянной регистрации на территории 47 региона для получения земельного сертификата участниками специальной военной операции, сообщил 47channel.

Сертификат, согласно закону, принятому ранее ЗакСом, могут получить бойцы, заключившие контракт с 1 июня 2022 года. Законопроект также вносит изменения в часть закона об участниках спецоперации, заключивших контракт до 1 июня. Им для получения сертификата также не нужно будет иметь постоянной регистрации в Ленобласти.

В июне 2023 годе депутаты Ленинградской области приняли закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. Согласно документу, жители Ленинградской области, заключившие с 1 июня 2022 года контракт с Минобороны о прохождении военной службы или о добровольном содействии ВС РФ в ходе СВО, будут получать сертификат, дающий право на получение в собственность участка земли по месту жительства. На тех, кто заключил контракт до 1 июня 2022 года, мера тоже будет распространяться, но в случае, если участник СВО отличился и был награжден государственной наградой, почетным или памятным знаком.

При этом землю контрактник или доброволец может получить в любом районе Ленобласти по своему желанию. В случае гибели бойца землю передадут его родственникам.

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