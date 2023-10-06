Украинские БПЛА до позднего вечера атаковали Белгородскую и Курскую области

Власти Белгородской и Курской областей вчера до позднего вечера сообщали об атаках украинских беспилотников. При этом о пострадавших гражданах и повреждениях не говорилось. Так, над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО сбила шесть БПЛА, рассказал около 23 часов в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Минобороны РФ по этому поводу сделало два сообщения. По данным военного ведомства, 5 октября около 22.00 и 22.30 дежурные средства ПВО уничтожили, как минимум, два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт вчера около 20:45 через соцсети предупредил жителей, что в пригородном районе работает ПВО и необходимо сохранять спокойствие. «Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним»,- напомнил глава региона. Примерно через час уже Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского беспилотника самолетного типа (сбит около 20.30) над Курской областью.

В результате обстрела этого же региона ночью 5 октября были повреждены более 30 домов и ряд соцобъектов в приграничном городе Рыльск. Там же пострадала мирная жительница, которая с осколочными ранениями средней степени тяжести попала в районную больницу.

Владимир Зоркий