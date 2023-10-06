«РИА Новости»: российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16

Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в зоне военной операции, оптимизируют для подавления радиолокационных станций истребителей F-16 за счет изменения настроек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптимизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву»,— приводит агентство слова собеседника.

Источник «РИА Новости» объяснил, что настройки оптимизируют с учетом известных данных о бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителей, которые будут переданы Украины. Таким образом подавить их системе РЭБ будет проще, чем самолеты советской разработки, находящиеся на вооружении Украины.

17 августа Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. О готовности передать Украине истребители также заявила Норвегия. Всего страны договорились поставить не менее 50 истребителей. США заявили, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Минимальный срок обучения пилотов составляет шесть месяцев. Приступить к подготовке украинских пилотов Пентагон рассчитывает в сентябре.

Подробнее о помощи Украине — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Милена Костерева