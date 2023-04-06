Ульяновскому вице-губернатору дали за дачу

Бывший первый вице-губернатор Ульяновской области Анатолий Озернов, обвинявшийся в получении взятки в особо крупном размере и растрате, приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. По обвинению в растрате суд оправдал экс-чиновника, отметив его право на реабилитацию. Анатолий Озернов своей вины не признал и заявлял, что «попал в жернова политических интриг». Полтора года исправительных работ также получил экс-руководитель регионального управделами Павел Прокофьев. Адвокаты настаивают на полной невиновности своих подзащитных и намерены обжаловать приговор. Прокуратура, напротив, считает приговор «достаточно мягким» и рассматривает вопрос о направлении апелляционного представления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-губернатор Ульяновской области Анатолий Озернов в суде

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС Бывший первый вице-губернатор Ульяновской области Анатолий Озернов в суде

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Анатолию Озернову, обвинявшемуся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также в растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Анатолий Озернов считался самым непубличным человеком в команде губернатора Сергея Морозова, его называли правой рукой главы региона. 28 апреля 2021 года врио губернатора региона Алексей Русских освободил Анатолия Озернова от должности без объяснения причин.

Анатолий Озернов был арестован в Москве в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве, но затем обвинение переквалифицировали на получение взятки и растрату.

Как поясняли «Ъ» в облпрокуратуре, из обвинительного заключения следовало, что Анатолию Озернову рекомендовали предпринимателя Константина Вершинина как человека «решительного и гибкого». По версии следствия, вице-губернатор представил бизнесмена на совещании как «надежного человека», который «должен выиграть аукцион» на ремонт ситуационного центра.

Подконтрольная Константину Вершинину компания «Ин-Сервис» (так считает следствие, но в числе участников компании предприниматель не числится) одержала победу в аукционе, после чего Озернов якобы дал понять Вершинину, что тот должен его «отблагодарить».

Константин Вершинин сделал ремонт дачи тестя Анатолия Озернова (на 2,5 млн руб.), изготовил и поставил ему шкаф для прихожей (120 тыс. руб.), поставил на дачу сруб для бани (80 тыс. руб.). Все это следствие посчитало взяткой.

Кроме того, Вершинин по просьбе Озернова заплатил ОГКУ «Служба обеспечения общественного питания» 285 тыс. руб. за проведение «мероприятия областной власти», «что потом было компенсировано ему оплатой из бюджетных средств по фиктивным договорам».

В рамках того же уголовного дела руководитель ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев был обвинен в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере. Он, по версии следствия, организовал заключение между управделами и Константином Вершининым «фиктивного госконтракта на уборку веток и мусора, чтобы оплатить расходы некоего областного мероприятия», а также в сговоре с Константином Вершининым допустил завышение стоимости работ при ремонте ситуационного центра.

Дело Константина Вершинина было выделено в отдельное производство, он был обвинен в завышении стоимости работ при ремонте представительства. Свою вину он признал, подписал досудебное соглашение и дал показания против Анатолия Озернова (в ноябре 2022 года он приговорен к трем годам условно).

Свою вину ни Анатолий Озернов, ни Павел Прокофьев не признали, заявляя, что закон не нарушали. В последнем слове бывший вице-губернатор заявил, что «попал в жернова политических интриг».

В суде вызванный в качестве свидетеля экс-губернатор региона Сергей Морозов заявил, что не верит в то, что «Озернов нечист на руку», и что он доверял ему как младшему брату.

Адвокат Анатолия Озернова Александр Паулов заявил «Ъ», что суду были предоставлены все доказательства невиновности бывшего вице-губернатора. По его словам, «взятки быть не может по определению», поскольку «сруб бани был поставлен в июне 2021 года, когда Озернов уже не был чиновником», шкаф заказывала его жена, ремонт дачи — тесть, «причем у другой компании», «все документы были представлены», а заявления о том, что подзащитный рекомендовал обеспечить выигрыш «Ин-Сервиса», «не соответствуют действительности». Кроме того, по его словам, обвинение было основано на показании свидетелей, которых самих уличили в нарушении закона.

В итоге суд оправдал Анатолия Озернова по обвинению в растрате, признав его право на реабилитацию, но признал его виновным в получении взятки. Бывшего вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб., с конфискацией шкафа и сруба, с лишением на три года права занимать должности в органах власти.

Павла Прокофьева суд оправдал по обвинению в растрате, а обвинение в мошенничестве переквалифицировал с ч. 4 на ч. 2 ст. 159 УК РФ, назначив ему полтора года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Адвокаты обвиняемых настаивают на полной невиновности своих подзащитных и обещают обжаловать приговор. «Мы направим апелляционную жалобу и еще воспользуемся правом на реабилитацию, будем деньги требовать за моральный ущерб, за незаконное содержание под стражей, за издержки, связанные с защитой»,— сказал Александр Паулов. Адвокат Павла Прокофьева Ирина Савельева удовлетворена тем, что суд принял ее доказательства по невиновности в растрате, но сожалеет, что из-за отсутствия доступа к ряду документов не удалось доказать полную невиновность по мошенничеству. «Будем добиваться полного оправдания»,— добавила адвокат.

В прокуратуре Ульяновской области, которая настаивала для Анатолия Озернова на наказании в виде десяти лет колонии строгого режима, а для Павла Прокофьева — пяти лет общего режима, считают наказания «достаточно мягкими» и после изучения полного текста приговора намерены рассмотреть вопрос о направлении апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск