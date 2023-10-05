За год Адыгее направят более 23 млрд рублей

За 2023 год Адыгее планируют направить по нацпроектам, федеральным и региональным госпрограммам более 23 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

На встрече с зампредседателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко в 32-ю годовщину со дня образования Адыгеи глава республики сообщил, что оценка ВРП за 2023 год составляет 102,5%, индекса промышленного производства за восемь месяцев — 106,8%.

В республике динамично развивается спортивная сфера. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 62,2% при плане в 62%. Кроме того, растет уровень вовлечения в спорт и активный образ жизни. К 2030 году президент РФ Владимир Путин поручил увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70%. В Адыгее сейчас этот показатель составляет 55,2%.

По итогам прошлого года турпоток в регион превысил допандемийные показатели. На развитие в регионе туризма в 2023 году направят более 4 млрд руб. Это позволит привлечь дополнительный туристический поток около 300 тыс. человек в год.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram