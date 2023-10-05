Вице-премьер РФ оценил проект реконструкции открытого бассейна в Майкопе

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко одобрил планы властей Адыгеи по реконструкции самого большого открытого бассейна в Европе, который находится в Майкопе. Вице-премьер РФ подчеркнул, что реконструкция объекта позволит не только создать для жителей комфортную зону отдыха, но и повысить туристическую привлекательность Адыгеи, сообщает пресс-служба правительства республики.

Общая площадь бассейна составляет 27 тыс. кв. м. Его длина — 500 м, а ширина — 100 м. Во время капремонта бассейна планируют полностью заменить все инженерные коммуникации, обновить лестницы, тротуары, обустроить уличное освещение, провести озеленение территории. На территории объекта также установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, раздевалки, уличный душ и шезлонги. При заливке основания чаши намерены использовать современные прочные материалы.

Ранее в Правительстве РФ и Минстрое РФ Адыгее одобрили заявку на получение средств в рамках специального казначейского кредита по проекту развития майкопской рекреационной зоны, в которую включены мероприятия по ремонту городского бассейна. Общая сумма кредита составила 450 млн руб.

Проектно-сметная документация уже подготовлена, получено положительное заключение госэкспертизы. Капремонт бассейна станет этапом создания единого рекреационного комплекса, который включает также набережную и городской парк.

«Одновременно мы работаем над созданием новых зон отдыха на территории Мэздах общей площадью 435 га. Завершение этих масштабных проектов позволит сделать жизнь майкопчан более комфортной, а также сделает столицу республики еще привлекательнее для туристов»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал проект реконструкции парка и набережной. В 2021-2022 годах в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи провели укрепление более 2,5 км береговой зоны реки Белая в районе горпарка Майкопа. Там благоустроили нижний ярус, создали прогулочную и игровую территории, аллеи и клумбы, а также построили лестничный сход к реке.

В 2023 году Адыгея получит 4 млрд руб. на развитие туротрасли. Сейчас в республике в этой сфере развивают два проекта — всесезонный курорт «Лагонаки» и «Дегуакскую поляну», где планируют создать этнопарк и пространство для проведения массовых фестивалей и других мероприятий.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram