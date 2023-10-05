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«Ростех» сообщил о поставках в войска первой партии новых САУ «Флокс»

Госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче военнослужащим партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Флокс». Согласно пресс-релизу корпорации, САУ «Флокс» предназначено для оснащения артиллерийских батарей и одновременно является и пушкой, и минометом.

САУ «Флокс»

САУ «Флокс»

Фото: Министерство обороны РФ

САУ «Флокс»

Фото: Министерство обороны РФ

«Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа ''Вена'', что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы»,— говорится в сообщении «Ростеха».

По словам индустриального директора «Ростеха» Бекхана Оздоева, орудие может без снижения темпа стрелять и снарядами, и минами. «''Флокс'' обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа»,— сказал он. Господин Оздоев отметил, что орудие востребовано в войсках из-за его мобильности и «относительно невысокой цены».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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