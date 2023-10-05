Владимир Путин высказался о политике Запада на пленарной сессии «Валдая»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своем вступительном слове он затронул тему политики Запада в отношении других стран.

Глава государства отметил, что готовность России к конструктивному взаимодействию восприняли как покорность и принятие порядка, который выстраивается самопровозглашенными победителями в холодной войне. В такой ситуации страна бы просто следовала чужим интересам, что, по словам Путина, чревато эскалацией угрозы вооруженного конфликта.

«США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал»,— озвучил президент.

Он подчеркнул, что Запад получил свое благосостояние за счет ограбления колоний в течение нескольких веков. Историю этих государств Путин назвал «хроникой бесконечной экспансии», а влияние в мире — «огромной военно-финансовой пирамидой». Пока Европа и США игнорировали аргументы Москвы, Россия поддерживала жителей Крыма и Донбасса без организации госпереворота и запугивания граждан, отметил он

«Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна»,— высказался Владимир Путин.

Российский лидер пришел к выводу, что на Западе потеряли чувство реальности и перешли границы дозволенного. Россия не преследует цели «отвоевать» какие-то дополнительные территории, отметил президент, так как в стране нужно развивать еще другие регионы.

«Повторю, Западу всегда нужен враг – определенной части Запада, западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определённой системе этого самого гегемона, внутри блоков – внутри НАТО либо других военно-политических блоков. Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника»,— обратил внимание Владимир Путин.

Он добавил, что для Запада врагами становятся все те, кто не готов полностью разделить интересы их элит. Глава государства вспомнил, что это в свое время коснулось Китая и Индии. Избирательные попытки создать образ врага предпринимаются также в отношении стран арабского мира, США и Евросоюз воспринимают страны с независимым поведением как препятствие, которое необходимо устранить, заявил Путин.

После президент высказался об особенностях российской цивилизации, которая формировалась как страна различных культур, религий и национальностей. В истории России были тяжелейшие испытания, которые народ все же преодолевал и извлекал уроки на будущее.

«Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов»,— подчеркнул российский лидер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин принял участие в церемонии доставки российского топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеше.

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