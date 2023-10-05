Коммандера отправили в отставку

Собака Джозефа Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения. Семья президента США решила больше не держать в резиденции овчарку по кличке Коммандер, пишут СМИ со ссылкой на представителя первой леди Америки Джилл Байден. По данным журналистов, двухгодовалый пес жил у американского главы с декабря 2021-го, и за это время успел покусать не меньше десятка сотрудников Секретной службы, которая охраняет президента. В итоге животное увезли из здания. Семья Байдена объяснила это решением тем, что заботится о безопасности агентов и сотрудников резиденции.

Впрочем, от укусов Коммандера могли пострадать не только охранники главы США, но и другие люди, рассказала в эфире CNN старший корреспондент телеканала в Белом доме Кейла Тауши:

«Пес по кличке Коммандер участвовал в большем количестве инцидентов с укусами, чем сообщалось ранее. Секретная служба США признала 11 известных случаев с ее агентами. Точное число пострадавших неизвестно, но, по нашим данным, оно включает инциденты с участием и других сотрудников Белого дома.

Мы знаем, что укусы варьировались по степени тяжести, и как минимум после одного из них человека даже пришлось госпитализировать в медицинскую часть президентской резиденции. Были и незарегистрированные случаи, когда лечение не потребовалось.

Несмотря на утверждения, что после нескольких предыдущих нападений собака пройдет обучение, последний укус случился в понедельник. Байдены заявили, что понимают, насколько серьезна ситуация, и консультируются с ветеринарами, кинологами и другими экспертами. Коммандер больше не останется в Белом доме, поскольку вопросом занимается сама президентская чета».

Пресс-секретарь Джозефа Байдена Карин Жан-Пьер отказалась комментировать очередные нападения овчарки на сотрудников и переадресовала вопросы Секретной службе США.

При этом в июле 2023-го на фоне похожих сообщений она объясняла инциденты с укусами непростой обстановкой в резиденции американских лидеров: «Пребывание в Белом доме — это уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу».

Впрочем, поведение американского пса номер один вряд ли можно объяснить психологическим прессингом. Дело, скорее всего, в воспитании, считает кинолог, руководитель российского клуба «Немецкая овчарка» Валерий Гаврилин:

«Скорее всего, проблема не в собаке, а в тех людях-проводниках, которые с ней работают. Если же говорить про стресс, то немецкие овчарки и многие другие служебные породы так выведены, что способны работать в любых условиях.

Стресс в Белом доме не сравнится с тем, что бывает из-за взрывов или под пулями и так далее. Если личная собака президента так себя ведет, то это просто говорит о том, что он как дрессировщик полный ноль. Немецкая овчарка очень легко поддается обучению.

Просто эта собака не для господина Байдена, не для этих условий. Там нужен какой-то хозяин, который может одернуть, прикрикнуть, дать лакомство вовремя, вовремя поощрить или наказать.

Это же не декоративная порода, ее представители требуют определенного внимания и способностей от человека».

Коммандер оказался не первой собакой президента США, которая кусала сотрудников Секретной службы. По данным американских СМИ, на агентов периодически нападала еще одна немецкая овчарка по кличке Мэйджор. Этот питомец из-за плохого поведения в итоге отправился жить в дом Байденов в штате Делавэр.

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Владимир Расулов