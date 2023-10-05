Американская компания судится с предпринимателем из Тюмени из-за товарных знаков

Американская компания Nature's Sunshine Products подала иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с предпринимателя Валентины Чаплыгиной компенсацию за нарушение права на товарные знаки в размере 60 тыс. руб. и изъять контрафактную продукцию, сообщили в пресс-службе суда.

Валентина Чаплыгина продавала на маркетплейсе Wildberries пищевые добавки, лекарственные препараты из трав и их комбинации в виде капсул, таблеток и порошков, с использованием обозначений, сходных по степени смешивания с товарными знаками Nature's Sunshine Products. При этом компания не предоставляла предпринимателю право на использование товарных знаков.

На требования компании прекратить использование обозначений, сходных с товарными знаками и изъять из оборота все контрафактные товары Валентина Чаплыгина не отреагировала. Арбитражный суд назначил дело к рассмотрению.

Компания Nature's Sunshine Products с 1972 года производит биологически активные добавки к пище, витамины, косметические средства, бытовую химию и является правообладателем товарных знаков на них.

Ева Коршунова

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