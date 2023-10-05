Регион запросил почти 20 млрд рублей на строительство моста через Оку

В правительстве Нижегородской области уточнили, что планируемая стоимость строительства 2,3 и 4 очередей дублера проспекта Гагарина от пересечения с улицей Ларина до улицы Фучика в Автозаводском районе, включая новый мост через Оку, составляет более 64 млрд руб. Это согласованная расчетная сумма, однако она будет уточнена по результатам заключения госэкспертизы до конца текущего года. В рамках концессии предполагается использовать различные финансовые источники: инфраструктурные бюджетные кредиты, банковское проектное финансирование и прямые федеральные субсидии.

«Субсидии планируется направить на самую капиталоемкую и технологически сложную часть проекта – строительство нового моста через Оку. В сентябре 2023 года регион подал соответствующие заявки в Федеральное дорожное агентство для привлечения бюджетных средств в размере 19,8 млрд руб. Сейчас федеральное финансирование по крупным дорожным проектам предоставляется исключительно в форме частичного софинансирования капитальных расходов в рамках концессионных соглашений, что также повлияло на юридическую схему реализации проекта», – сообщили в пресс-службе регионального правительства. Власти подтвердили, что концессия предусматривает два варианта: с привлечением федеральных средств будет идти строительство 2, 3 и 4 очередей автомобильной дороги протяженностью 12,8 км. Без федеральной поддежрки запланированы только 2 и 3 очереди дублера протяженностью 9 км.

Строительство 2 и 3 очередей дублера проспекта Гагарина является критически важным – это часть будущей улично-дорожной сети перспективных территорий в поселках Ольгино и Новинки. В обоих вариантах реализации проекта предусмотрена эксплуатация автодороги будет на платной основе. При этом организация сбора платы запланирована с использованием безбарьерной системы free-flow. Это даст возможность проезда транспорта без остановок и снижения скорости. Базовый тариф для легковых автомобилей запланирован в размере 4 руб. за километр магистрали, для грузовых – 8 руб. за километр. «Сбор платы за проезд будет осуществляться в пользу концедента, то есть регионального бюджета. Таким образом, единственным источником финансирования расходов на содержание будущей дороги и возврата заемных средств являются эксплуатационный и инвестиционный платежи из регионального бюджета», – пояснили в областной пресс-службе, добавив, что проживающие непосредственно в орбите строительства дороги-дублера нижегородцы получат право бесплатного проезда к своему жилью.

Иван Сергеев