Администрация Байдена продлит «стену Трампа» на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности США заявило в среду, 4 октября, что оно продлит существующую стену на границе с Мексикой, чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в страну. Речь идет о продлении стены, которую начали возводить в Техасе при президенте Дональде Трампе, еще на 27,4 км, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Как говорится в уведомлении министерства, «в настоящее время существует острая и безотлагательная необходимость в строительстве физических барьеров и дорог вблизи границы Соединенных Штатов, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну». По данным министерства, через границу с Мексикой в этом году в США пытались проникнуть более 245 тыс. нелегальных мигрантов.

Президент Джо Байден заявил во время своей предвыборной кампании 2020 года, что он сосредоточится на безопасности границ в пунктах въезда, однако высмеивал попытки Дональда Трампа построить пограничную стену, называя такой способ неэффективным и утверждая, что «в случае его избрания не будет построено ни одного фута стены».

Однако, отмечает Министерство внутренней безопасности, оно обязано продлить стену, так как на это были выделены деньги Конгрессом еще в 2019 году, то есть при президенте Трампе.

Палата представителей США намерена решать проблемы с иммиграцией, не отходя от границы,— в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц