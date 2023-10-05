В честь бывшего главы ГМЗ «Царское Село» Ивана Саутова назвали улицу в Пушкине

В городе Пушкине появится новая улица — она будет носить имя бывшего руководителя Государственного музея-заповедника «Царское Селов» Ивана Саутова. Такое решение было принято заседании топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Проходить улица Саутова будет от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара.

Господин Саутов возглавлял ГМЗ «Царское Село» с 1987 по 2008 год. Во многом благодаря именно его усилиям в Екатерининском дворце была восстановлена Янтарная комната, а также отреставрированы интерьеры Золотой анфилады и парковые павильоны. Кроме этого, под руководством Ивана Саутова в Александровском дворце после долгого перерыва открыли первую постоянную экспозицию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что топонимическая комиссия Петербурга также приняла решение присвоить наименования ряду зеленых зон. В частности, в городе появятся скверы Баязитова, Рыжикова и Каменный Нос.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте